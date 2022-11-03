Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada sürücüler yara almadan kurtuldu.

Kaza, gece saatlerinde Fatih Mahallesi Karacasu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 AGV 023 plakalı Opel marka otomobil ile 34 PE 0982 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerin burunları bile kanamazken, araçlar ise kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri kazaya ilişkin inceleme başlattı.