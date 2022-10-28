Mersin’de iki aracın çarpıştığı kazada otomobillerden birinin tekerinin kopması dikkat çekti. Kazada 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde Erdemli ilçesi sanayi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ana yola çıkan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 C 5404 plakalı araç ile Yusuf Yıldız yönetimindeki 33 TC 264 plakalı otomobil çarpıştı. Araçlardan biri ortadan bükülüp hurdaya döndü, tekeri de koparak yola fırladı. Kazada ise biri sürücü 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, trafikte Mersin istikametine kontrollü olarak sağlandı.

Öte yandan, trafik ışıklarının ihlali sonucu meydana geldiği değerlendirilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.