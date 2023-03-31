Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, araç içerisinde sıkışan araç sürücüsü itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Güllük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cansu Bayındır’ın kullandığı 07 BBU 104 plakalı otomobil ile Birgül Erkan’ın kullandığı 07 LTJ 11 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü Birgül Erkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat birimine bağlı kurtarma ekibi tarafından araçtan çıkarıldı. Kazada, otomobil sürücüleri Birgül Erkan ve Cansu Bayındır ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hande Erkan yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.