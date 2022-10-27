Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışmış olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Adıyaman’da, iki otomobilin çarpışmış olduğu kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Mustafa Tekin idaresindeki 34 VF 4835 plakalı otomobil ile Mehmet Canlı idaresindeki 02 AE 860 plakalı otomobil, Yeni Mahalle 2662 Sokakta çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mehmet Canlı ile 34 VF 4835 plakalı araç içerisinde bulunan Fatma Tekin ile Muazzez Tekin yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.