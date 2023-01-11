Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Gölbaşı ilçesi Yeşilova köyü girişinde meydana geldi. Mevlüt T. idaresindeki 02 EH 081 plakalı otomobil ile ehliyeti bulunmayan 17 yaşındaki Ali M. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Mevlüt T. ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.