Adıyaman’da, iki otomobil ve bir motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Resul Arslan idaresindeki 02 AR 069 plakalı otomobil, Vahit Özçelik idaresindeki 06 AGB 145 plakalı otomobil ile Mehmet Şahin idaresindeki 27 ANK 556 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mehmet Şahin ile motosiklette bulunan Yusuf Şahin ile Zarife Bereket yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan Yusuf Şahin’in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu beyin cerrahi yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.