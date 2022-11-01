Bodrum açıklarında farklı zamanlarda yaşanan 2 olayda 2 lastik bot içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri görevlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki toplam 12 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında 12 göçmen kurtarıldı.

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