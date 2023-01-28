Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Arş. Gör. Dr. Beyza Hatırnaz tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri dersinde öğrenciler, “Bitkisel Tasarım ve Kitap Bağışı” projesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ildeki iki okulla kitap bağışında bulunarak yeşil alan çalışması yapıyor.

Düzce Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü’nde Arş. Gör. Dr. Beyza Hatırnaz tarafından yürütülen Sosyal Sorumluluk Projeleri dersinde öğrenciler, “Bitkisel Tasarım ve Kitap Bağışı” projesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde ildeki iki okulla kitap bağışında bulunarak yeşil alan çalışması yapıyor.

Öğrencilerin hem çevrelerine olan duyarlılıklarının geliştirilmesine hem de belirledikleri sorunlara optimum çözümler geliştirmelerine ve uygulamalarına imkan tanıyan Sosyal Sorumluluk Projeleri dersinde, Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğrencileri Feyzanur Atatürk ve Sinem Yıldız geliştirdikleri “Bitkisel Tasarım ve Kitap Bağışı” projesinin 1. aşamasını tamamladı.

Projede Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştiren öğrenciler, yeşil alan oluşturmak için Kasım Aktaş Ortaokulu’nun bitkilendirme tasarımı projesine başladı. Kitap bağışı için ise Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni belirleyen öğrenciler, edindikleri kitapları kütüphaneye koyulmak üzere Okul Müdürü Şeref Kıldıran’a teslim ettiler.

Teslim alınan kitaplarla okulun 4 bin kitap hedefine katkı sağlandığı için memnuniyetini dile getiren Şeref Kıldıran, duyarlı davranışları için Düzce Üniversitesi öğrencileri; Feyzanur Aktürk ile Sinem Yıldız’a, ders sorumlusu Arş. Gör. Dr. Beyza Hatırnaz’a teşekkür etti.

Projenin ikinci aşaması olan okul bahçesi tasarımının şubat ayı içerisinde tamamlanarak Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sunulmasının hedeflendiğini söyleyen öğrenciler, üniversite ve kamu iş birliğinin de güzel bir örneğini teşkil ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca Düzce’deki iki okulun da ihtiyaçlarının karşılanmasında etkili oldukları için memnun olduklarını ifade ederek, kendilerine yardımcı olan herkese teşekkür ettiler.