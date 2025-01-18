Aydın’ın İncirliova ilçesinde yarıştığı iddia edilen 2 motosikletin karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, İncirliova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İncirliova ilçesinden Koçarlı istikametine doğru yarış halinde olduğu iddia edilen 09 AOF 841 ve 09 ANF 337 plakalı iki motosiklet, Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde karşı yönden gelip ara sokağa dönmeye çalışan F.T.Ö. idaresindeki 41 YC 846 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan iki motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu konumundaki bir kişi, park halindeki 34 BH 1544 otomobile çarptı. Kazada 18 yaşındaki motosiklet sürücüleri H.T., A.U.G ve yolcu H.E.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından motosikletler çekici yardımı ile götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.