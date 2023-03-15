BURSA (İHA) – Bursa’nın Orhangazi ilçesinde iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi’de Hürriyet Mahallesi yan yolda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Cemil K. (38) idaresindeki 16 AKC 310 plakalı motosiklet ile yan yolda seyir halinde gittiği esnada karşı yönden gelmekte olan ve ters şeritte olduğu belirlenen Mehmet K. (20) idaresindeki 16 RCJ 81 plakalı bir başka motosiklet kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Cemil K. ile birlikte diğer motosiklette yolcu olarak bulunan Onur İ. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan Cemil K., Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.