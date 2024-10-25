Adıyaman’da iki motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Altınşehir Mahallesi Adıyaman Üniversitesi içerisinde meydana geldi.

Osman Çoru idaresindeki 02 AEH 661 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 ADH 802 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Osman Çoru yaralandı. Yaralı olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.