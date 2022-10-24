Antalya’da scooter üzerinde bulunan lise öğrencisi iki gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’da scooter üzerinde bulunan lise öğrencisi iki gence çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, önceki gün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Yağız Balcı’nın kullandığı ve arkadaşı Ada Kayahan’ın da bulunduğu scootera yolun karşısına geçtiği sırada M.C.G. kontrolündeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı. Kazada scooterda bulunan iki lise öğrencisi yola savrulurken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mahmut Yağız Balcı ve arkadaşı Ada Kayahan’ı ambulansla yakınlardaki iki ayrı özel hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen iki genç de kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Mahmut Yağız Balcı’nın lise son sınıf öğrencisi olduğu, ilk ve ortaokul arkadaşı Ada Kayahan ile dershaneden çıktıktan sonra buluşup yemek yedikleri ve ardından Balcı’nın arkadaşını evine bırakmaya giderken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanarak cezaevine gönderildi.