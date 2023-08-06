Muratpaşa Belediyesi’nin çocukları ekran başından kaldıran, cep telefonun bir kenara bıraktıran doğa kampında, iki kuşak kıyasıya yarıştı. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklarla belediyenin yaşlı evleri üyesi kıdemli kent sakinleri, zeka oyunları oynadı, parkurlarda rakip oldu.

Muratpaşa Belediyesi’nin çocuklar için 2 milyon 630 bin metrekare genişliğiyle Türkiye’nin bir şehir merkezindeki en büyük yeşil alanı Zeytinpark’ta düzenlediği doğa kampı devam ediyor. Sosyal Fırsat Eşitliği ve Teknoloji Okuryazarlığı Geliştirme Derneği, Ata Doğa İzcilik Gençlik Spor Kulübü ve kısa adı MAKSAT olan arama, kurtarma ve sosyal aktivite topluluğuyla birlikte gerçekleşen kampla çocukların doğayla baş başa kaldıklarında kendilerine yetecek bilgiye sahip olması, ekip çalışması, liderlik gibi kavramlarla tanışması hedefleniyor.

Çocukların muhtemel bir afet durumunda temel bilgi ve beceriye de sahip olmasını hedefleyen kampa 10-15 yaş gurubundaki çocuklar katılabiliyor. Kayıtların belediyenin internet sitesi üzerinden devam ettiği kamp, 3’er gürlük dönemler olarak gerçekleşiyor. 8 dönem devam edecek kampta 4 dönem geride kaldı.

Kampın 4’üncü dönem çocukları, Zeytinpark’ta Muratpaşa Belediyesi’nin yaşlı evleri üyesi kıdemli kent sakinlerini misafir etti. Kamp, birbirinden farklı iki kuşağın kıyasıya rekabetine sahne oldu. Çocuklar ve yaşlılar, Türk zeka ve strateji oyunu magalada rakip oldu, bir çok oyunun bir araya getirildiği parkur yarışmalarında mücadele etti.

Yarışmalarda hırsıyla dikkat çeken 11 yaşındaki Çınar Berke, kampta çok eğlendiğini belirterek “Arkadaşlarım çok iyi, hocalarım çok iyi” derken 66 yaşındaki Gülnür Bölükbaş, “Mangala oynadık. Parkur, yarışmalar yaptık. Çocukları mutlu edebildiysek ne mutlu bize” dedi. 12 yaşındaki Defne Dile Zırakçı ise ilk kamp deneyimi olduğunu belirterek, “Hem açık alan nem temiz hava, kamp yapmayı sevdim. Büyüklerimizle kutu oyunları oynadık. Birlikte zaman geçirdik. Onlarla vakit geçirmek çok iyi. Ama bu kampın en iyi yanı benim ve yaşıtlarımın telefondan, tabletten uzak durması” diye konuştu.