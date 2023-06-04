Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir bir araya geldi.

Ziyarette, Üniversite ve Valilik işbirliği içerisinde yürütülen eğitim faaliyetleri ve yapılması planlanan projeler görüşüldü. Geleceğin teminatı olan gençleri çağdaş bilgilerle donanmış olarak yarınlara hazırlayan üniversitenin, Türkiye’nin geleceğine ışık tuttuğunu kaydeden Vali Kızılkaya, “Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi kendi kültürlerine sahip çıkan, vatanını ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmek hepimizin görevidir. Sadece bölgenin değil, ülkemizin yüksek kalitede eğitim almasını sağlayan üniversite yönetimini canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Evrensel bilgi ve kültür birikimine katkı sağlamak, insanın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla; bilim, teknoloji, sanat ve spor alanlarında birçok çalışmalar yaptıklarını aktaran Rektör Beydemir, “Üniversitemiz toplumun her kesimine hitap ediyor. Eğitim ve araştırma projelerine büyük önem veriyoruz. Toplumsal ihtiyaçları öngörerek yenilikçi çözümler üretmek üniversite olarak tek amacımızdır” ifadelerini kullandı.

Üniversiteyi ulusal ve uluslararası alanda kendini ispatlamış deneyimli ve birikimli bir kurum olarak nitelendiren Vali Kızılkaya, kendisine gösterilen misafirperverliğe teşekkür ederek ziyaretini sonlandırdı.