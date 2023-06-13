Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Arslan ile bir araya geldi.

Ziyaret, Rektörlük makamında gerçekleşti. Rektör Beydemir’e BŞEÜ Yabancı Uyruklu Öğrenciler Koordinatörü Öğr. Gör. Murat Yatağan eşlik etti.

Ziyaret sırasında, iki üniversite arasında yapılacak müşterek çalışmalar değerlendirildi. Taraflar, işbirliği olanakları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ile BŞEÜ arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve akademik işbirliğinin artırılması amacıyla önemli bir adım atılmış olundu.