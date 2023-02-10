Bilecik’in Osmaneli ilçesinde depremzedeler için yardımların toplandığı merkeze anneleriyle gelen iki küçük kız, en çok sevdikleri bebeklerini deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönderdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesinde depremzedeler için yardımların toplandığı merkeze anneleriyle gelen iki küçük kız, en çok sevdikleri bebeklerini deprem bölgesindeki arkadaşlarına gönderdi.

İlçede toplama merkezine annesiyle gelen 9 yaşındaki Belinay Önal ile 6 yaşındaki Elif Nur Kaya, en sevdikleri oyuncak bebeklerini ve kumbaralarında biriktirdikleri harçlıklarını deprem bölgesindeki arkadaşlarına göndermek için görevlilere teslim etti. Küçük Belinay ve Elif Nur, gönderdikleri bebeklerin birinin üzerine "Sizleri çoook seviyoruz, Allah’a emanet olun. Allah yardımcınız olsun", diğerinin üzerine ise "Belinay Önal, 9 yaşındayım. Elif Nur Kaya 6 yaşındayım. En sevdiğimiz uyku arkadaşlarımız Bilecik/ Osmaneli depremzede kardeşlerime" notunu yazdı. Bebekleri teslim alan görevliler, bebeklerin üzerindeki notları okuyunca çok duygulandıklarını söylediler.