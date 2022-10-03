SAMSUN (İHA) – Samsun’da iki köpeğin kızına saldırdığını gören anne, kızının üzerine kapanarak köpeklerin saldırısından korumaya çalıştı. Olayda anne ağır yaralanırken, 4 yaşındaki kızın da vücudu ve kafasında yaralar meydana geldi.

SAMSUN (İHA) – Samsun’da iki köpeğin kızına saldırdığını gören anne, kızının üzerine kapanarak köpeklerin saldırısından korumaya çalıştı. Olayda anne ağır yaralanırken, 4 yaşındaki kızın da vücudu ve kafasında yaralar meydana geldi.

1 Ekim’de saat 16.00 sıralarında Atakum ilçesi Alanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, restoranda düzenlenen okul etkinliğine giden 3 çocuk annesi Sibel Güven (39) ile kızı Ece Güven (4) yemek çıkışında dogo Argentino kırması olduğu tahmin edilen iki köpeğin saldırısına uğradı. Kızına köpeklerin saldırdığını gören Sibel Güven, kızının üzerine kapanarak onu köpeklerden korumaya çalıştı. Anne ve kızı köpeklerin sert ısırık darbelerine maruz kaldı. Anne Sibel Güven kafası, gözü, yanağı, kolu ve vücudunun birçok yerinden yaralanırken, Ece Güven’in de kafasında ve vücudunda yaralar oluştu. Kızının ve kendisinin olaydan psikolojik ve fiziksel olarak zarar gördüğünü ifade eden Sibel Güven, köpek sahiplerinin cezalandırılması için şikayetçi olduklarını ve davalarından geri adım atmayacaklarını söyledi.

“Kızımın üzerine yatarak onu köpeklerden korumaya çalıştım”

4 yaşındaki kızını köpek saldırısından kurtarmak için kendisini kızının üstüne kapattığını belirten Sibel Güven, “Oğlumun okul yemeği için bir dağ evine gittik. Oğlumun erkek arkadaşı gelmediği için onu eve getirdim ve mekana kızımla geri döndüm. Yemek bitince evdeki çocuklarıma gitmek için mekandan erken kalktım. Arabayı mekanın 50 metre ilerisine park etmiştim. O sırada mekanda çalışan bir görevli de benle beraber çıktı. Arabalarımız birbirine yakındı. O kişi arabasına bindi, ben 1-2 adım atınca köpekler bize doğru koşmaya başladı. O anda bir yere kaçamadım. Havlayarak geldiler ve kızımın saçından, omzundan ısırdılar. Çantamla köpekleri kovmaya çalıştım ama bir şey yapamayacağımı anlayınca kızımın üzerine yatarak onu korumaya çalıştım. Kızımın darbe ve yara almasını engellemeye çalışırken köpekler beni ısırmaya devam etti. Çığlık atmaya başladım. Görevli arabasından indi ve köpeklere tekme atarak kovmaya çalıştı. Olay bittikten sonra yemekteki arkadaşlar yanıma geldi. Ambulans geldi ve hastaneye gittim” dedi.

“Tek tesellim kızımın benden daha az darbe alması”

Köpeklerin saldırısından koruduğu kızının fiziksel sağlık durumunun kendisinden daha iyi olduğu için bir nebze de olsa kendisini teselli ettiğini ifade eden Güven, “Köpeklerin yüzü pitbulla benziyor ama ondan daha büyük yasaklı ırklardı. İki beyaz tasmasız köpek bize saldırdı. O köpekleri daha önce restoranın kapısında görmüştük. Yarım saat sonra çıktığımızda köpekler serbest şekilde etrafta dolanıyormuş. Daha sonra da bize saldırdılar. Kafamın birçok yerinde diş izi var. Göz kapağım yırtıldı, orası dikildi. Yanağımda dikişler var. En büyük hasarı kolumdan aldım. Kolumda fazla sayıda dikiş, yara, et kopması ve parçalanma var. Kızımın kafasında 3-4 yerinde diş izleri var. Koltuk altı yırtıldı ve omzu dikildi. Kızım bu olayda büyük travma yaşadı. Bu olay sonrası psikolojik tedavi göreceğiz. Normalde köpekleri çok severdi, eve köpek almayı isterdi. Hatta kızım köpekler bize doğru koşarken, ‘Anne köpekler’ diye sevinmişti. Bundan sonra neler yaşayacak bilmiyorum. Kızım şu anda sanki o olayı yaşamamış gibi davranıyor. Arada konudan bahsediyor. ‘Anne sen beni korudun, benim üzerime yattın, bana zarar gelmesini engelledin, çünkü anneler çocuklarını korur’ gibi yaşından büyük laflar kullanıyor. Yetkililerden bu köpeklerin beslenmesine izin verilmemesini istiyorum. Ayrıca saldırgan köpeklerin aşıları da tam değilmiş. Özellikle işyerlerinde bu köpeklerin beslenmemesi gerekiyor. Köpek sahiplerinin de cezalandırılmasını istiyoruz. Gerekli şikayetleri de yaptık. Geri adım atmayacağız. Kızımı koruyamayabilirdim. Daha kötü darbeler alabilirdim. Şu an tek tesellim kızımın benden daha az darbe alması” diye konuştu.

Anne ve kızın tedavileri bir süre daha evde devam edecek.