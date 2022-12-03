Tokat’ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, örnek aldığı Milli yüzücü Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Tokat’ta doğuştan iki kolu olmayan Nisanur, örnek aldığı Milli yüzücü Sümeyye Boyacı gibi altın madalya kazanmak için çalışıyor.

Tokat’ta yaşayan Abdulvahap ve Betül Yiğit çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan 16 yaşındaki Nisanur, dünyaya kolları olmadan geldi. İlkokula annesinin yardımı ile giden Nisanur, ayakları ile kalem tutarak yazmayı öğrendi. Eğitim hayatına lisede devam eden Nisanur, yaklaşık 5 yıldır tekvando yapıyor. Milli yüzücü Sümeyye Boyacı’yı örnek alan Nisanur, altın madalya kazanmak istiyor. Nisanur, 2024 Paris olimpiyatlarına katılmak isteğini belirterek, “Tekvandoya ilk başladığım yıllarda çok zorlanmıştım ama şimdi severek yapıyorum. Sümeyye Boyacı’yı kendime örnek alıyorum. İnşallah onun gibi ülkeme altın madalya getireceğim” dedi.

Anne Betül Yiğit ise tüm gücüyle kızının bir yerlere getirebilmek için çalıştığını belirterek, ”Bütün engellilerin Nisanur’u örnek alıp bunları aşabilmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Yeri geldi diğer çocuklarımı ihmal ettim. Nisanur’un Türk Bayrağımızı dalgalandırması için fedakarlık yaptım. İnşallah rabbim bizler o günleri gösterir” diye konuştu.

Tekvando Antrenörü Turan Güldür, Nisanur’un 2023 yılında ilk defa resmi olarak Türkiye arkasından da Dünya ve Avrupa Şampiyonasına katılabileceğini söyledi. Nisanur’un engelleri ortadan kaldırarak haftanın 3 günü antrenmanlara katıldığını ifade eden Güldür, “Para-Tekvandoda Nisanur’dan Dünya ve Olimpiyat Şampiyonluğu bekliyoruz. 2024 yılında kızımızı olimpiyatlarda görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.