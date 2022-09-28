Bursa 1. İdare ve Sakarya 2. İdare mahkemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nce Bilecik ve İnegöl’de bulunan devlet avlaklarındaki 2 geyiğin av turizmi çerçevesinde avlanması için açılan ihalelerin yürütmesini durdurdu.

Bursa 1. İdare ve Sakarya 2. İdare mahkemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nce Bilecik ve İnegöl’de bulunan devlet avlaklarındaki 2 geyiğin av turizmi çerçevesinde avlanması için açılan ihalelerin yürütmesini durdurdu.

Bursa Barosu Hayvan Hakları Komisyonu’nca ihalelerin yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle iki mahkemede ayrı ayrı dava açtı. Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Aslı Evke Yetkin, Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Dilruba Uslu Cihan ve komisyon üyelerince açılan davalarda, Tarım ve Orman Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü’nce 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a ve Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü ile 13.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen, kızıl geyik (Cervus Elaphus) türü hakkında İnegöl Devlet Avlağı’nda 1 adet; Bilecik’e bağlı Köşk Devlet Avlağı sahasında da 1 adet kızıl geyik avlama ihalesinin, idarenin savunması alınmadan yürütmesinin durdurulması ve iptali istendi.

Kızıl geyiğin Kara Avcılığı Kanunu’na istinaden Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen koruma altına alınan yaban hayvanları memeliler listesinde bulunduğu, yine Bern Sözleşmesi’nin “korunan fauna türleri” başlıklı listede yer aldığı, bunlara göre belirlenen hayvanların korunmaları için yasal ve idari önlemlerin alınması ve bu amaçla avlanmalara ilişkin düzenlemelerin popülasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde yapılması gerekliliğinin vurgulandığı, öncelikle av dışı yöntemlerin denenmesi gerektiği, davalı idarece detaylı, somut, bilimsel ve teknik verilerle hareket edilmesi gerektiği dolayısıyla hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürüldü.

Her iki mahkeme de, talebi haklı buldu ve “yaban hayvanlarının sayılarına, avlanacakları sahalara ve avlanmanın sonuçlarına ilişkin somut ihale açısından (ihale konusu alan ve yaban hayvanı özelinde) davalı idare tarafından, yeterli nitelikte bilimsel, somut ve detaylı araştırma ve tespitler, etüt ve envanter çalışmaları yapıldığı ortaya konulmaksızın gerçekleştirilen dava konusu ihalede açıkça hukuka aykırılık bulunduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır” denilerek iki geyiğin avlanmasına ilişkin ihale kararının yürütmesini durdurdu.

Öte yandan Doğader Başkanı Sedat Güler 15 gün önce İHA’ya yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Yıllar önce yine böyle bir ihale açılmıştı. Biz bu duruma tepki gösterip gönüllü bir avukat arkadaşımızla dava açıp bu ihaleyi iptal ettirmiştik. Fakat bu durum sürekli tekrarlanmaya başladı. Son yıllarda orman yangınlarının fazlalaşması ve yapılaşmanın artmasıyla yaban hayatı tehlikeye girdi. Bunun yanında yaban hayatını koruması gereken Tarım ve Orman Bakanlığı av turizmine hizmet aracılığıyla ihaleler açıyor. Kızıl geyikler nesli tükenmekte olan türler aldığımız habere göre 2 tane geyik avlanmak için ihaleye çıkıyor. Biz DOĞADER olarak bu duruma yeter artık diyoruz. Yaban hayatını rahat bıraksınlar. Açılan ihale geyik başına 14 bin lira gerekirse biz aramızda para toplayıp bu parayı verelim bu ihaleden vazgeçilsin. Bu hayvanların yaşamasına izin verelim"

Hayvanların yaşlı olmasının bahane edildiğini ifade eden Sedat Güler, "Şu anda Türkiye’de yaban hayatı tihlekede. 100 hayvandan 3 tanesi kalmış durumda. Kaçak avcılar da bir yandan hayvanları öldürüyor. Ciddi mücadele yapılırken, görevliler de saldırıya uğruyor. Ancak diğer yandan hayvanların ihale ile avlanmaya açılması bir çelişki. Uluslararası av turizmi için yabancı turistlerin de Türkiye’ye gelmesi hedefleniyor. Ancak Türkiye’de yaban hayatı orman yangınları ve çeşitli sebephlerle tehlikede. Bu durumun alışkanlık haline getirilmesi ve daha sonraki ihalelerde daha fazla geyik avının yapılmasının endişesini taşıyoruz" diye konuştu.