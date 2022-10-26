Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandığı kazada sürücülerden biri 0.65 promil alkollü çıktı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandığı kazada sürücülerden biri 0.65 promil alkollü çıktı.

Kaza Muradiye Caddesinde meydana geldi. Özcay A. idaresindeki 74 AAG 211 plakalı otomobil, yan yoldan çıkan Serkan Y. idaresindeki 06 VAP 65 plakalı otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisi ile 74 AAG 211 plakalı otomobil önce kaldırım ile korkuluklara ardından çöp kutusuna çarparak durdu. Kazada sürücü Özcay A. ile yanında bulunan Hakan E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Safranbolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan yapılan kontrollere 06 VAP 65 plakalı otomobil sürücüsü Serkan Y.’nin 0.65 promil alkollü olduğu belirlenirken, sürücünün ehliyetine ise 6 ay süreli el konuldu.