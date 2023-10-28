Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ortaklaşa yürütülen ’Birlikte Resim Sergisi’ projesi çerçevesinde, Şırnak Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan Mir Muhammed Ağa-yı Sor Kasrı’nda resim sergisi açıldı.

Birlikte projesi kapsamında sanat öğrencileri için karşılıklı öğrenme ve deneyim aktarımına zemin olacak ortaklıklar kuran Kendine Ait Bir Oda (KABO) sanat inisiyatifi ve Şırnak Üniversitesinden akademisyenler Beyza Durhan ile Ayşe Selcen Yücelen birbirinden 1600 kilometre uzaklıktaki iki şehirde yaşayan ve üreten toplamda 18 güzel sanatlar fakültesi öğrencisiyle davetli akademisyenler, sanatçılar arasında iş birliği kurarken; alternatif sanat öğrenimini teşvik eden, ön yargıları kıran ve motivasyon artırıcı bir alanda birlikte çalışarak, yaptıkları resimleri sergide sanatseverlerin beğenisine sundu.

Resim sergisi açılışına Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar ile öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

Düzenlenen sergiyi dolaştıktan sonra İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, daha önce bölgede yaşanan terör olayları nedeni ile bu tür projelerin yapılamadığını ancak sağlanan huzur ortamı ile birlikte artık bir araya gelinebildiğini ifade etti. Başkan Yarka, “Gezdik, gördük. Arkadaşlarımızın becerilerini gördük ve çokta beğendik. Bu projenin, bu çalışmanın Türkiye’nin 100’üncü yılına denk gelmesi bizim için daha da anlamlı bir önem taşıyor. Bizim amacımız, yıllardan beridir bölgemizde cereyan eden terör çatışmalarından dolayı bir araya gelememenin üzüntüsünü yaşıyorken, şuan da artık bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şırnak’a geldiniz, gördünüz. Belediye Başkanı olduğum günden bugüne kadar ’Biz Anadoluyuz Projesi’ altında bir sürü kardeşimiz geldi. Buradan Muğla’ya, Edirne’den buraya geldiler. Çocuklarımız geldi. Şimdi artık proje üreten kardeşlerimizi arkadaşlarımızı burada görüyoruz. Ülkemiz çok güzel. Her tarafı bir cennet. Ben hep diyorum. Bir başkadır benim ülkem ve memleketim. Şırnak Belediye Başkanı olarak her zaman bu tür projelerin destekçisi ve paydaşı olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Proje yürütücüsü ve Kendine Ait Bir Oda (KABO) sanat inisiyatifi yürütücüsü Esra Okyay, projenin başlangıç fikrinin tesadüfen İzmir Şirince matematik köyünde düzenlenen bir etkinlikte karşılaştığı Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Beyza Durhan ile fikir alışverişinde bulunduktan sonra projenin geliştiğini ifade etti. Okyay; “Bu projenin başlangıç fikri, buradan Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyeni Beyza Durhan ile aynı atölye çalışmasında tesadüfen katıldığımız Şirince Matematik köyünde bir araya geldik. Onla sohbet ederken, Şırnak’ta Güzel Sanatlar Fakültesinde akademisyen olduğunu öğrendim. Bende benzer bir şeyi İzmir’de bir sanat inisiyatifini sürdürdüğümü kendisine söyledim. Sohbet ilerlerken, Beyza’ya Anadolu’dan bir üniversite ile İzmir’den bir üniversite öğrencilerinin bir arada olduğu bir etkinlik düşündüğümü söyleyerek bu işe giriştik. 2 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Öğrenciler kendi aralarında gruplar oluşturdular. Zoom toplantılar ile hem birbirlerini tanıdılar, arkadaşlıklar kurdular hem de deneyimlerini birbirleri ile aktardılar" diye konuştu.

İki kişinin fikri projeye dönüştü

Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim görevlisi Beyza Durhan; “Benim için bu projeyi sürdürme motivasyonu hem burada ki öğrencilerin alanını genişletmek hem de Şırnak’ta belki buraya gelme ihtimali hiç olmayacak insanları buradan haberdar etmekti. 2 yıl geçti tanışıklığın ve projenin üzerinden. Bugün ki beni en çok mutlu eden ve motive olmamı sağlayan iki şey var. Birincisi başta bu iki kişinin hayali iken, sonra 20 sanatçının katılımı, dünya çapında çok iyi işler yapan sanatçıların yer aldığı, bir çok destekçisi olan bir eğitim modeline dönüştü. Alternatif bir sanat modeli oluşturduk. İkincisi ise daha duygusaldı benim için. 3 yıl önce ben buraya ilk geldiğimde, buraya gelenlerin bir çoğu gibi evim dediğim yerden binlerce kilometre uzaktaydım. Ama bugün onlara ev sahipliği yapıyorum. Yani evin tanımı, evin şekli de değişti benim için" şeklinde konuştu.

Berlin’den projeye destek olmak için Şırnak’a geldi

Ünlü Ressam Mehtap Baydu Almanya’nın Berlin kentinden projeye destek olmak için geldiğini ifade ederek; “Birlikte Resim Sergisi için buraya davet edildim. Çokta mutlu oldum beni davet ettikleri için. Buradaki gençlerin çalışmalarına tanık olmak, bunları yakından görmek. Çünkü burası çok uzak ve burada olup biteni görmek herkese nasip olmuyor. Bir taraftan da burada ki öğrencilerin de, buradaki sanat öğrencilerinin de sergi ile karşılaşması biraz zor. Bu yüzden de benim için çok kıymetli. Güzel Sanatlar Fakültesinin mezunlarının ilk sergisini görmek ve ufak da olsa bir ucundan tutmak, bir kenarından tutmak beni çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.