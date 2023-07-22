Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi’nde meydana geldi. Emre A. (24) ile Ali Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Z. üzerinde bulunan silahla Emre A.’ya ateş etti. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına merminin isabet etmesi sonucu yaralanan gence, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.