Düzce’nin Çilimli ilçesinde iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Düzce’nin Çilimli ilçesinde iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pırpır köyünde İsmail D.’ye ait iki katlı evin birinci katında yangın çıktı. Evden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmeye çalıştı. Bu sırada dumandan etkilenen F.D., Ş.D. ve E.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.