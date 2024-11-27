Bolu’da iki katlı ahşap evin bacasında çıkan yangın, erken müdahaleyle söndürüldü.

Yangın, Merkez ilçeye bağlı Elmalık köyünde iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı Sezgin D.’ye ait evin bacasından yoğun dumanlar yükseldi. Dumanları fark eden ev sakinleri tarafından durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkan baca yangınına müdahale edildi. Bacada soğutma işlemi yapan ekipler, iki katlı evde çıkabilecek muhtemel faciayı önledi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.