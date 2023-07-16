Kastamonu’nun Taşköprü ilçesindeki bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Taşköprü ilçesi Ersil köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Baltacı isimli vatandaşa ait iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.