Bolu’nun Seben ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Seben ilçesine bağlı Dereboy köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa S.’ye ait iki katlı betonarme evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Çıkan yangına itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.