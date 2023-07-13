Zonguldak İncivez Mahallesi’nde iki katlı bir kafenin ikinci katında çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğlen saatlerinde İncivez Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, iki katlı bir kafenin ikinci katında nedeni bilinmeyen şekilde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangın sırasında ismi öğrenilemeyen bir kadın şahıs vücudunun çeşitli yaralarından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.