Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen yangında iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.

Edinilen bilgiye göre, Çolakpehlivan köyü Subaşılar Mahallesi’nde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu’nun kayınpederi Atilla Şimşek’e ait olan iki katlı evde henüz nedeni tespit edilemeyen yangın meydana geldi. Devrek Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında can kaybı meydana gelmemesi yüreklere su serperken, meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.