Antalya’da yaşayan 2 kardeşin aylarca kendilerine tablet almak için biriktirdikleri kumbaradaki paraları Hatay’da Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş aracılığıyla çadırda kalan 4 kardeşe teslim edildi.

Antalya’da yaşayan Asya ve Osman adlı 2 kardeşin aylarca kendilerine tablet almak için biriktirdiği kumbaradaki paraları insani yardım malzemelerini getiren kesme çiçek ihracatçıları birliği üyeleri Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a teslim etti. Afet Koordinasyon Merkezinde depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere kumbarayı alan Başkan Savaş Hatay’a getirilen yardımlardan dolayı üyelere teşekkür etti. Daha sonra Başkan Savaş, Asya ve Osman’ın kumbara üzerine kendi el yazılarıyla yazdığı mektubu okudu.

Başkan Savaş: "Antalya’dan Asya ve Osman’ın kendine tablet alması için aylarca biriktirdiği bu parayı gönüllerinden geçerek buradaki ihtiyaç sahibi, hiç tanımadığı, görmediği bir arkadaşına göndermesi çok anlamlı. Çadır kentleri dolaştığımda en ihtiyaç sahibi bir çocuğa bunu Asya ve Osman’dan geldiğini belirterek vereceğim" dedi.

Depremin üzerinden 2 ay geçtiğini belirten Savaş; "Umut hepimiz adına gelecek için aydınlık bir güneştir, biz bu güneşi hiç soldurmayacağız. Umutlarımız hep canlı kalacak. Çocuklarımızın bize gönderdiği bu hediyeler bizi ayakta tutmaya devam edecek. Bizde Hatay’ı tez vakitte eskisinden de çok daha iyi bir seviyede ayağa kaldıracağız. Bu nesillere bakmaya onları gelecek için ayakta tutmaya devam edeceğiz. Bizi çok duygulandıran bir hediye” diye konuştu.

Başkan Savaş ihtiyaç ve eksikliklerin giderilmesi için geçici barınma merkezini ziyareti sırasında 2 kardeşin gönderdiği kumbara ile üzerinde yazılı notu çadırda yaşayan 4 kardeşe teslim etti.