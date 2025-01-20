Sahne Tozu Tiyatrosu’nun 2016 yılından bu yana sergilediği ‘Bit Yeniği’ oyunu İzmirli seyirciden tam not aldı. Yönetmenliğini Haldun Dormen’in yaptığı oyun yoğun ilgi görürken, iki karakteri canlandıran oyuncu Özer Kaya’nın 8 saniyede kostüm değiştirmesi üzerine seyirci ikizi var sandı. Oyuncuların performansı ayakta alkışlandı.

Avrupa’nın en büyük özel tiyatrosu olma unvanına sahip Sahne Tozu Tiyatrosu, ‘Bit Yeniği’ adlı oyunla geçtiğimiz gün seyircisiyle buluştu. Yönetmenliğini Usta sanatçı Haldun Dormen’in, Yardımcı Yönetmenliğini ise Çağlar İşgören’in yaptığı ‘Bit Yeniği’ oyunu, seyirciyi kırdı geçirdi. İlk olarak 2016 yılında sahnelenen ve izleyiciler tarafından en çok beğenilen oyunlardan biri olan Bit Yeniği, tam not aldı.

“Ön plana çıkan oyunlardan biri haline geldi”

Oyunun 2016 yılında çıktığı zaman Haldun Dormen tarafından yönetildiğini ve o dönemlerde başrol oyuncusunun kendisi olduğundan bahseden Sahne Tozu Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Çağlar İşgören, “Çok keyifli bir süreç yaşadık. 10 yıla yakındır devam eden bir oyun. Oyunun bu kadar beğenileceğini düşünerek başlamamıştık. Ama süreç içerisinde Sahne Tozu Tiyatrosu’nun ön plana çıkan oyunlarından biri haline geldi. Çünkü çok derli toplu bir oyun biçimi. Georges Feydeau’nun yazdığı bir oyun. Haldun Dormen’in de Dormen Tiyatrosu’nda büyük sükse yaptığı oyunlarından biriydi. Sahne Tozu Tiyatrosu’nda oynanmasını tercih ettik. Sahne Tozu Tiyatrosu zaten repertuvar tiyatrosu, birçok oyunu var. Ama en iyi komedilerinden biri haline geldi. Bugün de 550 kişilik bir salon. Tıklım tıklım doluyor. Seyirci ayakta alkışlıyor. Karakterler gerçekten çok iyi oturmuş durumda. Çünkü çok uzun zamandır birlikte oynayan arkadaşlar var” ifadelerine yer verdi.

“Keşke tüm Türkiye izleyebilse”

Ön planda tutulan durumun aslında seyircinin keyif almasını sağlamak olduğunu anlatan İşgören, sözlerine şöyle devam etti:

“Seyirciyle oyuncu arasındaki sinerji yakalandıkça, keyif noktasında buluşma sağlanabiliyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Ankara’dan, Eskişehir’den, Kocaeli’den, Adana’dan İstanbul’dan gelenler var. Keşke tüm Türkiye izleyebilse. Şu an için İzmirlilerin beğeni noktalarına dokunan bir oyun. Umarım sezon sonuna kadar devam eder. Sahne Tozu’nun oyun oynadığı üç ayrı sahnesi var. Üç ayrı sahnede üç farklı oyun oynanıyor.”

“Şeref karakterimiz fenomen oldu”

Şaşırmalarına sebep olan başka bir olayın da olduğundan bahseden İşgören, “Oyunun içerisinde Şeref karakteri var. Bu karakter; görgüsüz, patavatsız, bir yerlere gelmeye çalışan sürekli atılım yapan bir karakter. Çok keyifli bir karakter. Oyunun reklamlarını Şeref karakteriyle yapıyoruz. Şeref karakterimiz fenomen oldu. İzmir seyircisi, koca oyundan daha çok ön plana çıkan bir karakteri izlemeye gelmeye başladı. Şeref karakterini de gerçek zannettiler. Onunla beraber biz de şaşkınlık içerisindeyiz. Çok büyük keyif alıyoruz. Seyirci hem şerefi izliyor, hem oyunu izliyor ve sonrasında da gerçekten Şeref diye birinin aslında olmadığını, ona bir komedi oyuncusunun can verdiğini öğrendiği zaman şaşırıyor” diye belirtti.

“İnsanlar çok gülüyor, bu yüzden bazen oyun duruyor”

Oyunda Tekin karakterini canlandıran Arif Yıldırım da “Genelde kapalı gişe oluyor. İnsanlar bilet bulamıyor. Çok gülüyorlar ve hatta onlar güldüğü için bazen oyun duruyor, devam edemiyoruz. Çok ilginç bir şikayet aldık. Seyirci ‘yanımdaki insanlar çok gülüyor. Ben de gülmekten yoruldum, söyleyin gülmesinler’ diye şikayette bulunmuş. Oyunumuza herkesi bekliyoruz. Son yıllarda seyircinin en çok beğendiği oyun diyebiliriz” diye konuştu.

Üst damağı olmayan karakteri canlandırıyor

Selçuk karakterini canlandıran Gürcan Dağdelen ise “Üst damağı olmayan bir karakter. Aslında biraz garip ve etkili bir karakter. Üst damağı olmadığı için hiçbir yerde iş bulamamış. İş bulamadığı için de amcasının yanına gelmiş. Oyunun dinamosu diyebiliriz. Gittiği pansiyonda amcasının yeleğini unuttuğu için işleri karmaşıklaştırıyor. Seyirci konuşmasını çok merak ediyor. Seyirci çok coşkuluydu. Çok sıcak bir seyircimiz vardı. 9-10 kere gelen seyircilerimiz olmuş. Her gelen yanında başka bir arkadaşını getiriyor. Bu da bizim için mutluluk verici bir şey” ifadelerine yer verdi.

“Seyirci ikizim var sanıyor”

Sinan ve Dursun adlı iki farklı karakteri canlandıran Özer Kaya da “Benim için çok farklı bir deneyim. Hem oyunculuk açısından hem de çok eforu olan bir iki karakter. O yüzden çok şanslı hissediyorum bu rolü oynadığım için. Rol, iki farklı rol olduğu için sürekli sahneye kostümümü değiştirerek girmem gerekiyor. 9-8 saniyede sahneye girdiğim anlar oluyor. Benden önce Çağlar Hocamız oynuyordu bu rolü. Rekor 7 saniyede Çağlar Hocamızda. Onu geçmek mümkün değil. Fakat ben de sekiz saniyede sahneye girdim ve seyirci ikizim var sanıyor. Çok güzel bir seyirci vardı. Umarız böyle devam eder” açıklamalarında bulundu.

Canlandırdığı Şeref karakterinin biraz görgüsüz ve patavatsız olduğunu anlatan Mustafa Akyel de “Bu karakterden, bu görgüsüzlüğün ve patavatsızlığın getirdiği komedi çıkıyor. Instagram’da içerikler oluşturduk. Seyirciler yorumlar yapmaya başladı. Beni gerçekten öyle zannedenler oldu. Şeref karakteri, oyunlara gelen yorumlara yorum yapıyor. İnsanlar bunları izlemeye başladı” şeklinde vurguladı.

“Seyirci de bizimle beraber oyuna dahil oldu”

Aylin karakterini canlandıran Gamze Aksoy, şunları kaydetti:

“Bu karakter ana karakter olan Sinan’ın eşi. Kocasının kendisini aldattığını düşünüyor. Tüm olaylar da onun bunu düşünmesiyle başlıyor. Sinirli, aldatıldığı için üzgün ve bunun intikamını almak isteyen bir kadın. Çok güzel bir oyundu. Bir ara seyirci de bizimle beraber oyuna dahil oldu. Kendi arasında konuşan, bize cevap veren, tepki gösteren. Bunu birçok oyunumuzda yaşıyoruz. Ama Bit Yeniği’nde daha çok yaşıyoruz. Biz de bu yüzden büyük bir mutlulukla oynadık.”

“Sahne arkasında da çok eğleniyoruz”

Oyunda ortalığı karıştıran evin hizmetçisi olan Emine’yi canlandırdığını belirten Olut Fulya Ersayan ise “Eğlenceli, fıkır fıkır bir kadın. Bağıra çağıra salona girip çıkan bir karakter. Salon çok güzel, seyircinin tepkisi çok güzel. Biz sahne önünde eğlenip, eğlendirdiğimiz gibi, aynı zamanda sahne arkasında da çok eğleniyoruz ekip arkadaşlarımızla. Herkesi bekliyoruz” sözlerine yer verdi.