Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Gazipaşa-Anamur istikametine seyir halinde olan H.T. idaresindeki 07 AIJ plakalı kamyonet, Zeytinada Mahallesi’ne geldiği esnada Anamur-Gazipaşa istikametine seyir halinde olan M.Ö. idaresindeki 48 AGU 346 plakalı kamyonete çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada 48 AGU 346 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan M.T. ile A.K. yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.