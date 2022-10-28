Muğla’nın Bodrum ilçesindeki çıkan yangında bir marangozhane tamamen yanarken yanındaki ferforje imalathanesinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki çıkan yangında bir marangozhane tamamen yanarken yanındaki ferforje imalathanesinde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, sabaha karşı Gölköy’de faaliyet gösteren marangozhanede elektrik kaçağından çıktığı sanılan yangın başladı. Yangın kısa sürede büyüyerek işyerini tamamen sardı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yangın yerine sevk edildi. Büyüyen alevler aynı parsel içindeki demirciye de sıçradı. Çok sayıda ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Soğutma çalışması sabaha kadar sürdü.

Yangında marangozhanen tamamen yandı, ferforje imalathanesinde ise büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hasarın büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı.