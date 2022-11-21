Siirt ve Bitlis’te kuyu tandırlarda pişirilen büryan kebabı iki ilde de tescile kavuşmasına rağmen aradaki tatlı rekabet bitmedi. Adana’da büryan yiyen Siirtli ve Bitlisli arkadaş grubu önce atıştı, ardından "Bitlis’te çıktı Siirt tescili aldı" diyerek konuyu tatlıya bağladı.

Siirt ve Bitlis’te kuyu tandırlarda pişirilen büryan kebabı iki ilde de tescile kavuşmasına rağmen aradaki tatlı rekabet bitmedi. Adana’da büryan yiyen Siirtli ve Bitlisli arkadaş grubu önce atıştı, ardından "Bitlis’te çıktı Siirt tescili aldı" diyerek konuyu tatlıya bağladı.

Siirt’te kuzu, Bitlis’te keçi eti ile hazırlanan büryan kebabı iki ilin paylaşılamayan lezzeti olmaya devam ediyor. Kebabın başkenti Adana’da bir araya gelen Siirt ve Bitlisli arkadaş grubu büryan kebabı tattılar. Ardından ‘Büryan kebabı nerenin’ diye atıştılar.

Büryan kebabını Adana’ya getiren kebapçı Cihangir Korkmaz, büryanın Siirt’in olduğunu ifade ederek, “Coğrafi işaret belgesini de alan Siirt’imiz büryan kebabı ile meşhurdur. Misafirlerimiz tartışabiliyor bazen ama şöyle bir durum var. Siirt daha önce Bitlis’e bağlı bir ilçeymiş ondan sonra Siirt il olunca haliyle tescili onlar almış. Adana’nın ilk büryancısı biziz. Büryan bir de kendinden yağlı olduğu için Adana halkı da yağlı eti çok seviyor. Siirtliler ve Bitlisliler büryan için tartışabiliyorlar. Biz gerekli açıklamaları yapıp onları aydınlatıyoruz” dedi.

Siirtli Salim Selim, Evliya Çelebi’nin seyahatnamesinde de büryandan bahsedildiğini belirterek, “Orada da yazıldığı gibi büryan Siirt’in. Haliyle o dönemde Siirt Bitlis’e bağlıydı. Ondan kaynaklı Siirt büryanı hak etti. Yapılış şekli itibariyle bile Siirt büryanı ve Bitlis büryanı farklı. Büryanımız tasdiklenmiş onayı alınmış Siirt’indir” diye konuştu.

“Bitlis’ten çıktı Siirtlilere kaptırdık”

Bitlisli Cahit Tik de, “Büryan Bitlis’in. Siirt’in diyenlere hem katılıyorum hem katılmıyorum. Bu büryan ilk Bitlis’te çıktı. Daha önce Siirt bize bağlıydı. Bitlis ile tanıtıldı. Sonra ayrılınca patentini aldılar. Biz başlattık. İlk Bitlis’te çıktı. Şu an Siirt’e bağlı. Bitlis’ten çıktı Siirtlilere kaptırdık” şeklinde konuştu.

Arkadaş grubu atışmanın ardından büryan kebabı yiyerek konuyu tatlıya bağladı.