İki ilçe arasında ulaşımın sağlanacağı yeni karayolunda ise çalışmaların henüz tamamlanmadığı öğrenildi.

Devlet Su İşleri 23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı son aşamaya gelen Araç Barajı su tutmaya başladı. Barajın tutmaya başlamasıyla Araç-İhsangazi karayolunun belli bir kısmı su altında kalacak. Bu sebeple Araç-İhsangazi karayolu bugün itibariyle trafiğe kapatıldı.

Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor

Soğuk hava değil, kapalı ortam hasta ediyor

Devlet Su İşleri 23. Kastamonu Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan Araç Barajı’nın su tutmasıyla sebebiyle Araç-İhsangazi karayolu ulaşıma kapatıldı.

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