Afyonkarahisar Sinanpaşa ve Çay Devlet Hastaneleri’nin hizmet kalite standartlarını gösteren değerlendirmelerinin tamamlandığı belirtildi.

Afyonkarahisar Sinanpaşa ve Çay Devlet Hastaneleri’nin hizmet kalite standartlarını gösteren değerlendirmelerinin tamamlandığı belirtildi.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koyuncu ve yardımcısı Uzm. Dr. Muhammed Yeğit, başkanlıklarına bağlı hastaneleri ziyaret edip incelemelerde bulundu. Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına bağlı farklı birimlerde çalışan personelden oluşturulan ekip ile birlikte yapılan ziyaretlerde her birim kendi alanına giren çalışmaları inceleyerek, değerlendirmelerde bulundu. Koyuncu, genel bir işleyiş ve verimlilik denetimi sağlandıklarını ifade ederek, Sinanpaşa Devlet Hastanesi ve Çay Devlet Hastanesi’nin değerlendirmeleri tamamlandığını açıkladı.