Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, iki haftadır Trabzon Limanı’nda demirli bekliyor. Geminin bir müddet daha Trabzon Limanında kalacağı öğrenildi.

Denizlerdeki petrol ve doğalgaz aramalarında kullanılmak üzere satın alınan ve 2013 yılında faaliyetlerine başlayan sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa, iki haftadır Trabzon Limanı’nda demirli bekliyor. Geminin bir müddet daha Trabzon Limanında kalacağı öğrenildi.

Trabzon Limanı’na demir atan 84 metre boyunda ve 4 bin 711 groston ağırlığındaki geminin Trabzon’un Sürmene açıklarında petrol arama faaliyetinde bulunacağı öğrenildi.

Trabzon Limanına 2 Kasım.2022 günü demir atan Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi bir müddet daha Trabzon Limanı’nda demirli kalacağı ve bu süre zarfında burada lojistik ihtiyaçlarını karşılamaya devam edecek.

Geminin Trabzon Limanından ayrılmasına müteakiben Karadeniz’de sismik araştırmaları derinleştirileceği öğrenildi.

Öte yandan 2010-2011 yıllarında Sürmene-1 derin deniz sondaj kuyusu açılmış, yaklaşık 3 bin 500 metreye inildiğinde dönemin TPAO Genel Müdürünün çamur analizlerinden petrol emarelerine rastlandığı ifadeleri basında yer almıştı.