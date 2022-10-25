Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında kontrol edilen bin 105 motosiklet arasında çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamalarında kontrol edilen bin 105 motosiklet arasında çok sayıda çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son 2 hafta içerisinde yapılan asayiş denetimleri çerçevesinde bin 105 motosikletin kontrolü yapıldı. Gerçekleştirilen kontrollerde 7 çalıntı, plakasız, 10 tescilsiz, 1 sahte plaka, 3 sigortasız, 8 ehliyetsiz, 3 trafiği tehlikeye düşüren, 2 dur ihtarına uymayan ve 2 motosiklet sürücüsüne ise alkollü motosiklet kullanmaktan işlem yapıldı. 29 Motosikletin trafikten men edildiği uygulamada toplam 38 sürücü hakkında işlem yapıldı. Asayiş uygulamalarının aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.