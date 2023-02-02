Türk Hava Yolları tarafından olumsuz hava şartları gerekçe gösterilerek iptal edilen, ertelenip gerçekleştirilmeyen seferler Sivas yolcularının tepkisine neden oldu.

Türk Hava Yolları tarafından olumsuz hava şartları gerekçe gösterilerek iptal edilen, ertelenip gerçekleştirilmeyen seferler Sivas yolcularının tepkisine neden oldu.

Türk Hava Yolları (THY) son 3 gündür olumsuz hava şartları gerekçesiyle Sivas uçuşlarını düzenli olarak gerçekleştiremedi. Birçok uçuş iptal edilirken bazı uçuşlar Sivas’a en yakın Tokat hava limanına kaydırıldı. İstanbul’dan kalkıp Tokat’a inmek zorunda kalan yolcular birde karayolu yolculuğu yaparak Sivas’a ulaşmak zorunda kaldı. Geçtiğimiz gün İstanbul Havalimanından Sivas’a gerçekleştirilmesi planlanan 2 uçuşta iptal edildi. Yolcular Sivas’a uçmak için bugünü bekledi. Sivas’ta havanın açık olmasına rağmen bugün ki uçuşunda iptal edilmesi Sivas yolcularını kızdırdı.

Bugün saatlerce İstanbul Havalimanında beklemek zorunda kalıp bugünkü seferin de iptal edildiğini öğrenen Sami Yalçın isimli yolcu, mağdur edildiklerini ileri sürerek, “Sivas yolcuları olarak İstanbul Havalimanında 2 gündür sürünüyoruz. Uçağımız 2 gündür iptal oluyor. Yetkililer tarafından bize herhangi bir açıklama yapılmıyor. Türk Hava Yolları çalışanları bizi umursamayarak ve sert bir üslupla karşılıyor. Biz burada neye uğrayacağımızı şaşırdık. Sivas’ı aradığımızda hava şartlarının kötü olmadığını söylüyorlar. Türk Hava Yolları çalışanları tam tersine Sivas’ta hava şartlarının kötü olduğunu söylüyorlar. Türk Hava Yolları bizi burada resmen rezil ediyor. Kişisel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz ve aç susuz bir şekilde bırakılıyoruz. Bu yüzden yardım bekliyoruz” dedi.