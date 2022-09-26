Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki gündür haber alınamayan diyaliz hastası vatandaş, evinde ölü bulundu.

Kastamonu’nun Cide ilçesinde iki gündür haber alınamayan diyaliz hastası vatandaş, evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesindeki evinde yalnız yaşayan 67 yaşındaki Sadık Kocaman’ın İstanbul’da yaşayan yakınları, iki gün boyunca kendisinden haber alamadı. Bunun üzerine Kocaman’ın oğlu, apartman yöneticisini arayarak babasına ulaşamadığını söyledi. Apartman yöneticisi, çilingir yardımıyla Kocaman’ın evinin kapısını açtı. Eve giren apartman yöneticisi Sadık Kocaman’ı hareketsizce yatarken buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kocaman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan incelemelerin ardından Kocaman’ın cenazesi. Cide Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.