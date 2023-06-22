Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde iki genç grup arasında çıkan bıçaklı kavgada kan aktı. Aynı taraftan 3 kişinin bıçaklandığı kavgada yaralılar araçlarla hastanelere kaldırılırken, kayıplara karışan şüpheliler teker teker toplandı.

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Akçeşme Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; iki genç grup sokakta tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aynı taratan olan Cihat E. (26), kardeşi Yasin E. (25) ve İbrahim C. (25) bıçaklandı. Karşı gruptan Celal A., Onurcan E., Hüseyin K. ve diğer arkadaşları araçlarına binerek bölgeden uzaklaştı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. O esnada yaralılar kendi araçlarıyla hastaneye götürüldü. Ekipler yaralılardan aldığı bilgiler çerçevesinde kaçan şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Şüpheliler adreslerinde yakalandı

Olayın gerçekleştiği alanda inceleme gerçekleştirilirken, ekipler kentin farklı noktalarında kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakaladı. Yakalanan şüpheliler ifadeleri için karakola götürüldü. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ise ciddiyetini koruduğunun öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.