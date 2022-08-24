Muğla’nın Bodrum ilçesinde tur teknesi çalışanları ile müşteriler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin müdahalesi sırasında tekne çalışanları polise mukavemet göstererek saldırıda bulundu. Olayla 1 polis yaralandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde tur teknesi çalışanları ile müşteriler arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Polisin müdahalesi sırasında tekne çalışanları polise mukavemet göstererek saldırıda bulundu. Olayla 1 polis yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı’nda yaşandı. İddiaya göre, günlük tur teknesi çalışanları ile müşterileri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya döndü. Kavgaya bölgede bulunan polis ekibi müdahale etti. O esnada müşteri oldukları öğrenilen şahıslar bölgeden uzaklaştı. Tekne çalışanları oldukları öğrenilen şahıslar, polise mukavemet göstererek saldırıda bulundu. 1 polis yüzüne aldığı darbelerle yaralandı.

Polis aracının camını kırdı

O esnada çevredeki vatandaşlar olan biteni film izler gibi izledi. Kimleri de cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Olayda gözaltına alınan bir kişi güçlükle polis aracına bindirildi. Saldırgan şahıs, bir süre sonra polis aracının camını kırdı.

3 kişi gözaltına alındı

Bu sırada polise tepki gösteren tekne çalışanlarından 2 kişi daha gözaltına alınarak karakola götürüldü. Gözaltına alınan toplamda 3 kişinin ifade işlemleri sürüyor. Olayda hafif şekilde yaralanan polisin genel sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.