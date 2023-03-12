Adıyaman’da, iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi’nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda kavga eden şahıslar etkisiz hale getirilirken olayda gözaltına alınan 1 şahıs polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri aynı zamanda olayların yeniden çıkma ihtimaline karşı bölgede güvenlik önlemi aldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.