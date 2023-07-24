Gaziantep’te, husumetli iki grubun silahlı kavgası sırasında sokakta bulunan ve olayla ilgilisi olmayan Serpil Temiz kurşunların hedefi oldu. Ağır yaralanan talihsiz kadın hayatını kaybederken katil zanlısı şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Şehitkamil ilçesi Göztepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta husumetli iki grup arasında tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki grup da birbirlerine silahlarla ateş etti. Bu esnada M.A. isimli şahsın ateşlediği silahtan çıkan kurşunlar olayla ilgisi olmayan Serpil Temiz’e isabet etti.

Silahlı kavganın arasında kalarak hayatını kaybetti

Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Serpil Temiz, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Temiz’in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Katil zanlısı yakalandı

Öte yandan olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Serpil Temiz’in ölümüne neden olan M.A. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahsın adliyedeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.