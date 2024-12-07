Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenen “İki Gözümün İstanbul’u” isimli ortaoyunu tiyatroseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kültürel faaliyetlerle ilçeye değer katan Yunusemre Belediyesi, İki Gözümün İstanbul’u isimli orta oyununu sahneledi. Millet Çarşısı Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilen Yazarlığını Sabri Sür’ün yaptığı, Yonca Gezgin’in yönettiği ortaoyunu izleyenlerden tam not aldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu izleyiciler tarafından çok beğenilen oyunun sonunda Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemen Sarar Şıktaşlı tarafından Yonca Gezgin ve emeği geçenlere teşekkür plaketi verildi. Etkinliğin sonunda konuşan Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’ın sanata çok önem verdiğini belirterek belediye olarak kültürel etkinlikleri sürdüreceklerini ifade etti.