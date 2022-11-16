’Kalbime gömerim o zaman’ isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan’ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner’in yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda marka hakkına ihlal ve tecavüzün söz konusu olduğu belirtildi.

’Kalbime gömerim o zaman’ isimli şarkısıyla bilinen Gökçe Kırgız Durukan’ın, marka haline getirdiği adından haksız kazanç elde ettiğini iddia ettiği Gökçe Kırgız Taner’in yargılanmasına devam edildi. Mahkemeye gelen bilirkişi raporunda marka hakkına ihlal ve tecavüzün söz konusu olduğu belirtildi.

’Kalbime gömerim o zaman’ isimli şarkısıyla dönemin bilinen ismi haline gelen Gökçe Kırgız Durukan’ın, marka haline getirdiği isminden haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla Gökçe Kırgız Taner’e açtığı davaya devam edildi. İstanbul 1.Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada davacı Gökçe Kırgız Durukan ve tarafların avukatları hazır bulundu. Mahkeme bilirkişi raporunun geldiğini, rapora göre marka hakkına ihlal ve tecavüzün söz konusu olduğu belirtildi. Duruşmada davacı Gökçe Kırgız Durukan ve avukatı, gelen bilirkişi raporuna yönelik beyanlarını yazılı olarak sunduklarını söyleyerek eksik hususların giderilmesini talep ettiler. Davalı Gökçe Kırgız Taner’in avukatı da rapora yönelik itirazlarını sunduklarını ve itirazlarını giderecek şekilde ek rapor alınmasını istedi. Mahkeme, taraf avukatlarının taleplerinin celse arası sundukları dilekçeler incelenerek bir karar oluşturulmasına ve eksik hususların giderilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.