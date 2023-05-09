Denizli’nin Serinhisar ilçesinde yakılmış cansız bedenleri 30 metrelik su kuyusundan çıkarılan Hasan Akköse ve İsmail Yalçın’ın öldürüldüğü kuyu cinayetinin iddianamesi hazırlandı. Önümüzdeki aylarda yargılanmalarına başlanacak 3 sanıktan biri için iki kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer iki şüpheli için ise ikişer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde 9 Haziran 2022 Perşembe günü otomobille evden ayrılan 17 yaşındaki İsmail Yalçın ve 19 yaşındaki Hasan Akköse’den haber alınamaması üzerine ailelerin ihbarıyla başlatılan arama çalışmalarında, gençlerin kullandığı otomobil Serinhisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’ndeki ormanlık alanda terk edilmiş halde bulundu. İki gencin öldürülerek atıldıkları belirlenen Serinhisar’ın Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 30 metrelik su kuyusunda gerçekleştirilen 45 saatlik çalışma sonucu İsmail Yalçın ve Hasan Akköse’nin cansız bedenlerine kaybolduktan 5 gün sonra ulaşıldı. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Hazırlık soruşturması çerçevesinde, olayın faili oldukları iddia edilen Hasan Akköse’nin akrabası olan Mustafa A. ile Mehmet G. ve Ali İhsan Y. dışındaki diğer 4 şüpheli serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcısının olayın şüphelileri hakkında hazırladığı iddianame, Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede şüphelilerden Mustafa A. hakkında “Tasarlayarak kasten öldürme” suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, diğer şüpheliler Mehmet G. ve Ali İhsan Y. hakkında ise “Kasten öldürme” suçuna iştirakten 2’şer kez müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede şüpheli Mustafa A.’nın hayatını kaybeden iki genci ormanlık alana çağırdığı, burada tüfekle vurarak öldürdüğü, kendi aracının çalışmadığını bahane ederek Ş.Ç.’den ödünç aldığı araçla cesetleri kuyuya taşıdıkları, cesetlerin kokmasından endişe ederek 3 bidon benzin alıp kuyuyu ateşe verdikleri ve son olarak civardan topladıkları taşlarla kuyuyu doldurup cesetleri gizlemeye çalıştıkları yönündeki bilgiler yer aldı.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede yer alan şüphelilerin yargılamasına önümüzdeki Temmuz ayında başlanacağı öğrenildi.