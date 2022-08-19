Antalya’da cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga eden gençlerin o anları ringleri aratmadı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya’da cadde üzerinde yumruk yumruğa kavga eden gençlerin o anları ringleri aratmadı. Yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı’nda meydana geldi. Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, iki gencin bir anda yumruk yumruğa kavga etmeye başladığı görüldü. Bir sure sonra şişman olan genç, zayıf olan genci yere yatırarak defalarca yumrukladı. Arkadaşlarını ayırmak isteyen iki gencin çabaları ise sonuçsuz kaldı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.