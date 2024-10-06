Bilecik’te iki farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.

Bilecik Sulh Ceza Hâkimliği’nce ’basit yaralama’ ve Bilecik Ailenin Korunması İlamat Masası’nca 3 günlük zorlama hapsi olmak üzere 2 farklı suçtan aranan şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.