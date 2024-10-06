CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, partisinin belde başkanının uyuşturucudan yakalanmasını değerlendirdi
Bilecik’te iki farklı suçtan aranan şahıs yakalandı.
Bilecik Sulh Ceza Hâkimliği’nce ’basit yaralama’ ve Bilecik Ailenin Korunması İlamat Masası’nca 3 günlük zorlama hapsi olmak üzere 2 farklı suçtan aranan şahıs asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Emniyette alınan ifadesinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, Bilecik M Tipi Kapalı Cezaevi’ne teslim edildi.
Kaynak: iha