Kastamonu’da iki esnaf arasında çıkan tartışmada bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Kastamonu’da iki esnaf arasında çıkan tartışmada bacağından vurulan şahıs yaralandı.

Olay, Kastamonu İnönü Mahallesi Faruk Nuhoğlu Caddesi Salı Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. ve C.A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tüfek ile E.Y.’ye ateş açıldı. E.Y., bacağına isabet eden saçmayla yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan E.Y., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. C.A. ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.