Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından düzenlen konser, izleyenleri mest etti.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası tarafından düzenlen konser, izleyenleri mest etti.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası Simay Pala’nın şefliğinde ve Cihan Okan’ın solist olduğu konserde izleyici karşısına çıktı. Türkiye’de türünün ilk örneği olan orkestranın konseri, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bugüne kadar Fazıl Say, Şefika Kutluer, Rengim Gökmen, Gülsin Onay, Efdal Altun gibi birçok usta ile de aynı sahneyi paylaşan ve birçok ödüle layık görülen orkestranın konseri için Eskişehirliler de salonu doldurdu. Konser programını Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, eşi Sena Ataç ve kızı Zeynep ile birlikte izledi. Tepebaşı Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı konserde Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, eserleri başarı ile icra ederken solist Cihan Okan da izleyicilerin beğenisini topladı. 7-17 yaş arası tüm çocukların herhangi bir ücret ödemeden, yetenek sınavından geçmeden, akranları ile birlikte müzik yaptığı İki Elin Sesi Var Çocuk ve Gençlik Senfoni Orkestrası, konser sonunda ayakta alkışlandı.

“100’üncü yıla çok güzel hazırlanmamız lazım”

Sahneye çıkarak çocukları, velileri ve eğitmenlerini tebrik eden Başkan Ataç, “Hepinizi kutluyorum. Sizler, müziksever anne ve babalarsınız. Siz veliler çocuklarınıza müsaade etmeseniz biz bu muhteşem akşamı yaşayamazdık. Fazıl Say ile çaldıklarında yine sahneye çıkıp kendisine teşekkür etmiştim. Say da ‘Esas ben sizlere teşekkür ederim’ demişti. Bu sizin eseriniz sevgili anne, babalar. Bu kolay kolay olacak bir iş değil. Türkiye’de de eşi yok zaten. Bundan sonra da çok güzel konserler yapacağız, Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı yaklaşıyor. Cumhuriyetimizin bizlere verdiği nimetlerden dolayı 100’üncü yıla çok güzel hazırlanmamız lazım. O güzel adam, Atatürk burada bizlere bakıyor. Ben de bu güzel yavrularımızı gösteriyorum. Çok başarılılar fakat bu çocuklarımızın hepsi müzisyen olmayacak tabi. Öğretmen, mimar, milletvekili, belediye başkanı olacaklar ama dünyaya kalpleri ile bakacaklar. Hepimize örnek olacaklar. Bu akşam göğsümüzü kabarttınız. Konuk solistimiz Cihan Okan’a da çok teşekkür ediyorum. Bu akşam çok güzel bir repertuvar ile bizlerle oldun, Anadolu ezgilerini keyifle dinledik. Şefimiz Simay Pala’ya, Koordinatörümüz Kaan Kıran’a ve eğitmen arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, konser biletlerinden elde edilen gelirin, her zaman olduğu gibi İki Elin Sesi Var Senfoni Orkestraları ve Koroları için enstrüman desteğinde kullanılacağı belirtildi.